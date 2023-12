DETRAN-RN leiloa carros e motos penhoradas para pagar dívidas trabalhistas

Terça-feira (19) é dia de mais um leilão de carros e motos (veículos e sucatas), penhorados pelas Varas do Trabalho de Natal e do interior do estado para pagamento de dívidas trabalhistas, que se encontram nos pátios do DETRAN-RN, em São Gonçalo do Amarante e em Mossoró.

Serão leiloados 42 veículos (20 carros e 22 motos) de várias marcas, modelos e ano de fabricação, além de mais 55 lotes de sucatas de 13 carros e 33 motocicletas.

O pregão será exclusivamente on line, a partir das 11:00h.

As inscrições dos interessados em participar do leilão e os lances deverão ser apresentados através do site da Lance Certo Leilões (www.lancecertoleiloes.com.br), onde também podem ser consultados os lotes que serão leiloados pelo DETRAN-RN.

O leilão, que será presidido pelo juiz Inácio André de Oliveira, é o primeiro resultado do convênio firmado nesta semana entre o desembargador Eduardo Serrano da Rocha, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e o diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN), Jonielson Pereira de Oliveira.

Acesse o edital clicando aqui: Edital de Leilão

Fonte: CCS TRT-RN