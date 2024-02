DIA DE FESTA COM COROS DE PARABÉNS PARA IAGO RYAN

Ainda a tempo, que faz aniversário e merece deste espaço coros de parabéns, é o mais novo formado em Ciências Contábil de Guamaré, Iago Ryan, filho do empresário Erinaldo do Grupo Ferragens Pai e filhos.

Um cara bacana, gente boa, orgulho da sua família e de seus pais. Ele comemora esta data impar da sua vida ao lado da sua família e amigos, e merece do portal coros de parabéns pelo seu aniversário e pela conclusão da formação.

Mensagem de seus Pais Erinaldo & Cláudia

“Meu filho Iago, hoje você está ficando mais velho e mais maduro. Fico me lembrando de quando você nasceu, ainda tão pequeno e frágil, mas já demonstrava uma pessoa cheia de vontade, determinada, e, com o passar dos anos, tornou-se alguém cada vez mais sensato e responsável que nos enche de orgulho. Parabéns meu filho pelo seu aniversário! Que você seja abençoado com muita luz e saúde em seus caminhos”.

Parabéns hoje, felicidade sempre!