DIA DE FESTA PARA JONATAN DANTAS

Filho,

Preciso aceitar que os anos passaram muito rápidos e nem percebi direito. Hoje você é um homem de família, casado, pai de dois filhos, mesmo assim para mim, é como se eu estivesse todos esses anos ensinando você a andar.

Na verdade, sou muito feliz porque você aprendeu ainda jovem a voar em busca de crescimento e conhecimento na sua área de mídia, naquilo que você sempre amou, e sabe fazer muito bem e com tanta perfeição que nos encanta.

Independente das minhas atitudes de pai coruja, quero expressar toda minha gratidão por ter você como filho, o menino homem que me apaixona desde o primeiro momento.

Acredite, sempre irei torcer pelo seu sucesso e crescimento, pela sua luta e dedicação, pelo o Domingrau que fez história, por ajudar a tanta e tanta gente através dos eventos que você conseguiu realizar com coragem, lágrimas e vontade, e sempre com esse sorriso largo no rosto.

Parabéns campeão, e que a felicidade faça morada no seu coração, hoje e sempre.

