DIA DE FESTA PARA O SUBTENENTE PM JHONNY CRUIFF

Ainda a tempo, quem está completando mais uma primavera com coros de parabéns neste domingo, é o Subtenente PM Jhonny Cruiff, responsável pelo o 3º Pelotão de Policia Militar de Guamaré. Ele festeja esta data impar da sua vida com sua família e amigos, e merece de público do portal nossa homenagem em nome do povo guamareense.

O comandante é um exemplo para seus comandados, trabalha dia e noite na linha de frente, e tem aprovação popular pelo o trabalho que presta junto com sua equipe aos munícipes. Jhonny é um modelo para todos aqueles que fazem da carreira de um policial militar uma atividade nobre e dignificante.

Parabéns hoje, felicidades sempre GUERREIRO!

