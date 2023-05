Dia de festa para o vereador Daniel do Sub

Dia de festa com coros de parabéns para o vereador Daniel do Sub. Ele comemora esta data impar de sua vida com sua família e amigos, e merece de público do portal e do povo guamareense coros de parabéns por mais um aniversário.

O representante do Sub Carlos na câmara tem base solida em todo munícipio, e caminha firme e forte para a disputa de sua reeleição. Daniel continua trabalhando dia e noite cumprindo seu papel de legitimo representante do povo.

Parabéns hoje, felicidades sempre!