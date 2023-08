Dia do Estudante é celebrado com atividades na Casa do Brincar

Em alusão ao Dia do Estudante, celebrado nesta sexta-feira, 11 de agosto, a Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude realiza uma série de atividades em parceria com as escolas municipais.

Ao longo da semana, cerca de 600 estudantes do ensino infantil e fundamental I participam de uma programação especial na Casa do Brincar, com jogos educativos, brincadeiras e muita diversão para as crianças.

“A secretaria de esportes está levando o esporte e o lazer, para alunos da rede municipal de ensino como uma forma divertida de celebrar o dia do estudante”, declara a secretária de Esportes e Lazer, Larissa Mayar

Asseccom/PMG