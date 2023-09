Dia do Idoso será celebrado com atividades do Programa Vida Saudável na Casa do Brincar

A prefeitura Municipal de Guamaré, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, realiza de 26 a 28 de setembro a Semana do Idoso, alusivo ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado no dia 1º de outubro. As atividades acontecerão na Casa do Brincar, localizada em Salina da Cruz, a partir das 8h da manhã.

No dia 26 serão contemplados os idosos residentes em Salina da Cruz e lagoa Seca. E em no dia 28, serão contemplados os idosos residentes no Centro e Baixa do Meio.

A data é um marco para lembrar a importância dessa população e de seus direitos. A comemoração foi instituída em uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e no Brasil. Os direitos da pessoa idosa estão garantidos na Constituição Federal, onde define que família, sociedade e Estado têm o dever de amparar, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, promovendo seu bem-estar e garantindo o direito à vida.

Assecom/PMG