DISSE NATACHA: “MEU LÍDER É DEUS, MEU AMIGO É O DOUTOR”

As eleições deste ano em Guamaré prometem muitas emoções, reviravoltas, surpresas, mudanças e adesões. O cenário político tem surpreendido a toda hora, sem perda de tempo, diversas pessoas esqueceram o medo e passaram a confiar num futuro melhor para todos.

O exemplo vem de Nadja Sueli dos Santos, mas conhecida por Natacha, uma mulher guerreira e batalhadora, que sempre deu o seu melhor nas campanhas políticas, principalmente em defesa do lugar onde reside. Nas redes sociais, Natacha é uma influência feminina incontestável, respeitada e admirada por sua liderança.

Assim, após perceber que o barco está à deriva, com um buraco no convés e água até o pescoço. E, sobretudo com o sentimento de ter sido usada por Hélio e seu grupo político, que nunca a valorizou e, que a usou como objeto de valor meramente político para em seguida ser descartada. Natacha resolveu gritar por respeito e liberdade.

Relatou Natacha, que nunca foi vista como um ser humano, que cansou de ser humilhada, desprezada, desvalorizada, condutas que impulsionaram juntamente com sua família a abraçar o projeto político de dois homens públicos que acredita e confia em dias melhores para sua terra.

Ainda se recuperando de um problema de saúde, decorrente de um acidente de trânsito, a guerreira moradora do conjunto Paulo Bento, recebeu em sua residência a visita de Adriano Diógenes e Diego de Lisete.

Na oportunidade ela ouviu e foi ouvida, em seguida anunciou que não faz mais parte do governo de Hélio e a partir de agora se dedicará de corpo e alma ao projeto político dos pré-candidatos Adriano e Diego, a quem ela confia como os únicos que podem resgatar Guamaré.

Disse ainda: “que o único líder que reconhece é Deus, que não existe deus pequeno na terra. Que Deus não mente e nem humilha as pessoas, que Deus promete e cumpre, que Deus não separa ricos dos pobres, que combate à miséria e não concorda com a ganância. Veja o exemplo do povo de Guamaré, não tem água, não tem saúde e se alimenta por um cartão quando pagam. Digo pra toda Guamaré ouvir, confio em Adriano, só ele, com ajuda de Diego pode salvar Guamaré. Afirmo: meu líder é Deus e meu amigo é o Doutor.”. e finalizou: “Meu voto é casadinho, eu voto em Adrianinho e Dieguinho.”

NOTA DO BLOG

A emblemática frase de Natacha fortalece as diversas postagens nas redes sociais que têm demonstrado movimentos políticos de afugentamento do medo, uma espécie de grito por liberdade contra a perseguição, o autoritarismo, a soberba e, principalmente o abandono administrativo do município.

Na cidade que falta de combustível a medicamentos e, que tem como maiores ações a pintura de uma rodoviária e a inauguração de obras alheias, o povo parece ter aberto os olhos, passando a abandonar o barco do governo, num claro movimento: “salve-se quem puder”.

Os gestos são muitos e intensos, despontam como uma espécie de rebelião do povo excluído, que não mais confia em quem teve quase 20 anos para transformar Guamaré.

Assim, sem medo e por liberdade, respeito e dignidade, o povo aprendeu que não mais adianta: passar a borracha e virar a página. É tempo de trocar de livro.