DIVA ARAÚJO SE FILIA AO PROGRESSISTA E FORTALECE GRUPO POLÍTICO DE MOZANIEL

A ex-prefeita e ex-vereadora de Guamaré, Diva Araújo, se filiou na tarde desta quinta-feira (04), ao Partido Progressista (PP), fortalecendo o grupo politico liderado pelo o ex-prefeito Mozaniel Rodrigues (PP), que é pré-candidato a prefeito nas eleições deste ano em Guamaré.

Entre um cafezinho e um bom bate-papo entre amigos em sua residência localizada na comunidade de Lagoa Seca, Diva se mostrou feliz em receber os amigos e poder ingressar no Progressista. Ela poderá e estará a disposição do partido para disputar uma vaga na câmara, e voltar à casa do povo.

Na visita a ex-prefeita, além de Mozaniel, esteve presente o vereador Daniel do Sub, sua mãe Efigênia, seu irmão Monte e o professor Alcimar Pereira do PT.

Em sua página no instagram Biel deu boas vindas:

Eis à integra:

“É com muita alegria que recepcionamos a chegada da querida Diva Araújo ao Progressistas. Diva é ex-vereadora e ex-prefeita de Guamaré, ao ser convidada para se filiar ao Progressistas, Diva aceitou de pronto o convite e nos deixa muito feliz com a sua chegada ao grupo. O apoio de Diva e sua família agrega muito ao partido, pois é um apoio de peso e qualificado. Seja muito bem-vinda, Diva Araújo”.