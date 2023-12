Divulgação de locais de prova para o concurso da Prefeitura de Guamaré causa revolta e indignação nos candidatos

Os candidatos ao concurso público para provimento de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de Guamaré foram surpreendidos com a divulgação dos locais de provas pela FUNCERN.

A principal etapa do certame, consubstanciada na prova escrita objetiva de múltipla escolha programada para o próximo dia 10 de dezembro, será realizada em diversos municípios do Estado, o que causou indignação entre os candidatos em razão da distância da sede do município.

As provas haveriam de ser realizadas na sede do município. Contudo, no concurso de Guamaré, as avaliações serão realizadas em Macau (40,9km), João Câmara (91,9km), Poço Branco (113km) e Ceará-Mirim (139,6km).

A definição deixou candidatos confusos e alguns com receio de serem prejudicados em face da necessidade de deslocamento. Muitos relataram não reunir sequer condições para custear o transporte.

O concurso que conta com 13.392 inscritos para 335 vagas, além da ampla concorrência, conta agora com o limitador de acesso aos locais de prova, condição que será determinante e poderá representar uma queda significativa na disputa.

Um candidato confidenciou ao blog, que não dispõe de recursos financeiros para promover seu deslocamento para cidade de Poço Branco, distante 113km de Guamaré: “quase não consegui dinheiro para realizar a matrícula. Agora, só um milagre para que eu faça a prova. Fim do meu sonho”.

Infelizmente, essa condição representa um grande prejuízo aos candidatos que já sofrem com a falta de oportunidades no município, tendo agora dificuldade para participar do concurso.

Afinal, porque a FUNCERN não promoveu ajuste distributivo em cidades próximas, como: Pedro Avelino, Jandaíra, Alto do Rodrigues e Pendências?

A medida é desigual e injusta representa ausência de sensibilidade e senso de igualdade. Estabelece uma verdadeira etapa que separa capazes de incapazes, ricos de pobres. Uma vergonha.

Fica a expectativa por parte da prefeitura em conferir transporte gratuito para que os filhos da terra possam estar aptos a disputa.