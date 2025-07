DOIS HOMENS SÃO EXECUTADOS À BALA EM BAIXA DO MEIO

Dois crimes com caraterísticas de execução foi registrado na noite desta terça-feira (01). O primeiro homicídio ocorreu por volta das 20h na rua do pueirão como é mais conhecida na comunidade. Segundo informações, a vítima caminhava numa bicicleta pela rua quando foi surpreendida por dois homens numa moto, e morto a queima roupa.

O segundo homicídio aconteceu já na madrugada de hoje (02), por volta das 01h30min, quando homens encapuzados chegaram armados, invadiram a residência da vitima que fica localizada na mesma rua, e executaram um jovem com vários disparos de arma de fogo, ele veio a óbito ainda no local.

A Polícia Militar de Guamaré foi acionada por populares e realizou diligências nas extremidades, na tentativa de capturar os autores dos homicídios, mas até o presente momento sem êxito.

O local do crime foi isolado pelos os agentes da Guarda Municipal até a chegada do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte – ITEP, para remoção dos corpos.

A Polícia Civil foi informada das ocorrências e compareceu ao local. Os dois crimes serão investigados pela 61ª Delegacia de Polícia Civil de Guamaré.

