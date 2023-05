DOMINGRAU 3.0: Todos os caminhos levam a Guamaré neste DOMINGO

A cidade de Guamaré tem sido o desembarque de muitos pilotos e visitantes neste sábado (27), para participar e prestigiar o evento ESPORTIVO e BENEFICENTE mais aguardado do ano, o DOMINGRAU 3.0 que acontecerá neste domingo, dia 28, no largo de evento do conjunto Vila Maria.

Pousadas e hotéis já começam a receber os pilotos que chegam de outras cidades acompanhadas da sua família. Oportunidade que poderão desfrutar a noite das belezas da orla da praia Aratuá e ponta da Miassaba, além de apreciar a culinária dos restaurantes.

Veja a programação:

09h00: Abertura para troca de pulseira por alimento não perecível, e abertura do espaço para treino;

10h00 às 13h00: Apresentação no palco: DJ Jhon;

11h00: Fechamento de treino;

12h30: Abertura para entrada dos pilotos na pista;

13h00 às 16h00: Abertura do evento – Pista liberada – Apresentação no palco: DJ Jari;

16h00 às 18h00: Apresentação Pedro – O gordinho dos paredões;

18h00 às 21h00: Apresentação Boy da Potência;

21h00: Encerramento.