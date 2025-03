DORIVAL JÚNIOR É DEMITIDO DO COMANDO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Por Cahê Mota — ge

Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. Após um ano e 16 jogos no cargo, o treinador foi demitido nesta sexta-feira pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e o preparador físico Celso Resende também estão fora.

O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, da Espanha, é o preferido de Ednaldo para assumir o comando da Seleção a cerca de um ano da próxima Copa do Mundo. Jorge Jesus também está no radar.

As más atuações e resultados já pressionavam Dorival desde o ano passado, mas a situação se agravou após a goleada sofrida pelo Brasil por 4 a 1 para a Argentina.

Com a demissão, a Seleção vai para o quarto treinador neste ciclo de Copa do Mundo. Após a saída de Tite, o Brasil teve Ramon Menezes e Fernando Diniz interinamente em 2023 antes da contratação de Dorival, em 2024.

Os próximos compromissos da Seleção serão em junho, quando enfrenta Equador e Paraguai pelas Eliminatórias.

Em 16 jogos, Dorival obteve sete vitórias, sete empates e duas derrotas, aproveitamento de 58,3% dos pontos, com 25 gols marcados e 17 sofridos.