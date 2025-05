DUAS MULHERES MORREM APÓS CARRO CAIR DE PONTE NA AVENIDA LESTE-OESTE, EM MOSSORÓ

Duas mulheres morreram após um grave acidente na tarde desta quinta-feira (1º), em Mossoró, no Oeste potiguar. Uma das vítimas estava em um carro que caiu da ponte sobre o rio, na Avenida Leste-Oeste, por volta das 13h30.

Elas foram resgatadas com vida, mas não resistiram aos ferimentos e morreram ao dar entrada no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM). Leticia Santiago era ocupante do carro e Lucicleide Gomes dos Santos, 28 anos, estava na garupa do moto-Uber que também se envolveu no acidente.

Outras três pessoas que também estavam no veículo foram socorridas por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Uma delas precisou passar por cirurgia de emergência. O motorista do Honda Civic teria perdido o controle da direção antes de o carro despencar da ponte e cair às margens do rio. O casal que vinha moto logo atrás também foi atingido

Três ambulâncias do SAMU e uma unidade do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

Ismael Sousa

