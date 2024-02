DUELO DE TITÃS: NACIONAL E FORA O BAILE DISPUTAM A GRANDE FINAL DO CAMPEONATO DE BLOCOS 2024

Tudo pronto para a grande festa da final do tradicional Campeonato de Blocos de Guamaré, edição 2024, que acontece nesta sexta-feira, 09, às 19 horas, quando as equipes do Nacional e Fora o Baile, entram em quadra no Ginásio Poliesportivo “O Caicão” para a disputa do titulo.

O evento esportivo já tradição e está sendo organizado pela prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. O campeonato de blocos sempre foi um grande atrativo de sucesso na cidade, e também serve como uma prévia para o carnaval do município.

A premiação será de R$ 30 mil, sendo R$ 20 mil para a equipe campeã e R$ 10 mil para a vice-campeã. Também serão entregues troféus e medalhas as duas equipes, e ao destaque na artilharia do campeonato e ao goleiro menos vazado.

NOTA DO BLOG

A realização do campeonato de blocos incentiva o esporte, a cultura e aquece a economia local, gerando mais renda para a população. Portanto, não percam a grande final nesta sexta-feira que promete muitas emoções.

A grande decisão já é considerada nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp como ‘um duelo de titãs’. Logo após as premiações que serão entregue pelas as autoridades, haverá o tradicional Arrastão dos Campeões pelas as ruas de Guamaré.