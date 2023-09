“É no ambiente das ideias, o ambiente das grandes mentes, que todos nós devemos estar”. Disse o Prefeito Arthur Teixeira

Sabe aquele discurso de um gestor público que todos param para ouvir com atenção? Foi assim o discurso do prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, na manhã desta quinta-feira (07), quando falou no encerramento da semana da pátria.

O prefeito falou com a alma para um bom público que compareceu na frente da prefeitura para prestigiar as apresentações das escolas e instituições.

Com um olhar futurista, Arthur disse que todos precisam entender independente de cor partidária, de ideologia política ou posição social, que quer o bem do nosso Brasil, que querem o bem da nossa cidade.

Arthur escreveu em sua página no instagram o sentimento de amor pelo Brasil e por Guamaré, e disse que é no ambiente das ideias, o ambiente das grandes mentes, que todos nós devemos estar.

Aqui pra gente… Após o discurso que chamou atenção, Arthur foi muito aplaudido pelo o público presente.

Eis a mensagem na integram:

Nesta manhã, diante de tantos corações e envoltos nesse sentimento patriota, de amor a nossa terra, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é que…

Nesse 7 de setembro precisamos ser gratos por tudo. Pelo nosso país, pela nossas esposas e maridos, pelos nossos filhos e filhas, pelos nossos amigos e amigas, por tudo que temos e que não temos. Precisamos ser gratos inclusive pelas dificuldades que chegam até cada um de nós, pois são elas que nos deixam ensinamentos importantes e são esses momentos que transformamos as coisas, que nos reinventamos, que conhecemos os fortes.

Demonstrar gratidão é provar que Deus tem todo o controle, que será por cada de um de nós e que confiaremos que Ele será sempre por Guamaré. Precisamos entender que todos aqui, independente de cor partidária, de ideologia política ou posição social, querem o bem do nosso Brasil, querem o bem da nossa cidade. Pelo menos é assim que deve ser.

E que envoltos nesse entendimento, de querer o bem, precisamos aprender que, como diria um grande ator americano, “as mentes pequenas discutem sobre outras pessoas, fofocam, inventam. Boas mentes discutem eventos ou situações. Mas as grandes mentes discutem ideias, proposições, discutem o futuro.” É no ambiente das ideias que sempre haverá progresso. É no ambiente das ideias, o ambiente das grandes mentes, que todos nós devemos estar.

“Brava gente brasileira” é nosso principal tema desta semana da pátria. Esta pequena frase tem grande representação histórica, pois contextualiza a bravura de um povo lutando por independência, afinal, apenas dois caminhos eram possíveis naquele momento – “ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.” Esse sentimento dualista em que ambas as opções precisam ter o mesmo destino, em que não há opção se não morrer pelo propósito, representa nada menos que uma convicção profunda do que aqueles brasileiros queriam. Sobre esse mesmo sentimento, estamos todos aqui, irredutíveis, olhando para o progresso. Atravessaremos juntos toda e qualquer dificuldade e venceremos os obstáculos com a mesma bravura dos nossos antepassados.

Que nesta semana onde é aflorado em nós o sentimento patriota, aflore também em nós os mais nobres princípios que tornam uma sociedade mais forte e mais justa. Que possamos, regados desses princípios, entender, por exemplo, um silêncio verdadeiro vale mais do que um grito desonesto. Que um caráter inabalável vale mais do que qualquer conquista, que a paciência e a resiliência são armaduras indispensáveis para uma sociedade inteligente. E que, principalmente, segundo o livro de Provérbios, a humildade de um povo, precedera a sua própria honra. Precisamos urgentemente, como nação brasileira, como filhos de Guamaré, tornar nosso caráter cada vez mais inabalável. Pois um caráter inabalável é aquele em que, sobre um mar tranquilo ou sobre forte tempestade, mantém-se irredutivelmente firme, não cede e nem se abala. Desta forma, continuaremos a ser um povo forte em seus princípios e inabaláveis em sua fé.

Que o nosso bondoso Deus, em sua infinita misericórdia, cuide de cada família deste município, preserve em cada pessoa a gratidão, o amor e a generosidade. E assim como nossos rios recebem as águas deste vasto oceano, também Guamaré receba dos céus a provisão e o cuidado do nosso Deus. O nosso papel, como cidadãos, servidores, lideranças, será, como dito anteriormente, sermos gratos, sermos sábios e sermos bravamente convictos.