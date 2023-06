Edição do Justiça na Praça é sucesso em Guamaré; Câmara Municipal foi parceira da iniciativa

Em parceria com a Prefeitura de Guamaré e Câmara Municipal, nesta quinta-feira (22), o Programa Justiça na Praça chegou no município. Na sede da Câmara Municipal aconteceram os atendimentos jurídicos, divórcio consensual e audiências de conciliação, já na Escola do Legislativo, ocorreu a emissão de RG.

Os serviços foram ofertados em três polos: Centro de Convenções, Câmara Municipal e Escola Legislativa/Central da Cidadania. O Programa Justiça na Praça é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

O programa promove a cidadania realizando um mutirão de serviços à população unindo a Prefeitura de Guamaré, Câmara Municipal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Tribunal Eleitoral (TRE), Assembleia Legislativa, ITEP e Procon.

Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda, a união dos poderes executivo e legislativo com o poder judiciário foi importante para a promoção desse momento de cidadania para a população de Guamaré. “O Justiça na Praça entrega serviços importantes aos munícipes e aproxima o cidadão dos poderes”, destacou Eudes Miranda.

Com informações da Assecom/CMG