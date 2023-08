Edinho de Moacir: O tempo de miar acabou, é hora de rugir!

O ex-vereador e atual secretário de transporte, Edinho de Moacir, mais conhecido por Leão, é uma figura em tanto no cenário politico de Guamaré. Os anais do blog é a prova viva de três fases de comportamento deste politico na casa do povo, (acuado – miando e rugindo).

No ultimo final de semana, tive a oportunidade de conversar alguns minutos com ele na festa de São João do conjunto três corações. Entre uma prosa e outra, aproveitei o momento para fazer algumas perguntas que toda imprensa local gostaria de saber.

Entre elas, perguntei como estava o leão no cenário politico que se desenha para a campanha de 2024. E se ele era de fato candidato a vereador na próxima eleição.

A fera respondeu na bucha, bateu forte em meu ombro, e disse: “O tempo de miar bloqueiro acabou, é hora de rugir! sou candidato a vereador na próxima eleição, e não abro nem para um trem carregado de pólvora com um bêbedo fumando em cima. O pedido da minha candidatura vem do povo”. Afirmou.

Edinho bem sabe que enfrentará de cara onze vereadores que tentará a reeleição, e outros nomes de pesos que irão colocar seu nome na disputa. Aqui pra gente… O pálio será duro, duríssimo, mas a diferença é que ele tem base sólida no município.

Perguntei ainda se eu poderia chamá-lo de leão? Ele disse: “pode sempre! Sempre vou ter esse apelido. Seja acuado, miando ou rugindo, o leão sempre irá existir, sou filho de Moacir, e é o povo que ainda me quer na selva politica de Guamaré”. Comentou.

Todos sabem que Edinho de Moacir já foi governo e oposição desde que entrou na politica. Ele já conheceu os dois lados da moeda, sabe o caminho das pedras e onde canta o sabiá.

Atualmente, ele faz parte da base governista do prefeito Arthur Teixeira, e ocupa a pasta da secretaria de transporte. Ele gerencia uma das secretarias mais importantes do município.

Edinho conta com o apoio da sua esposa Eliane Guedes, que é atual vice-prefeita da cidade. Pesquisa interna que o blog teve acesso revela que o ex-vereador é um candidato forte, e seu nome consta entre os primeiros colocados.

Há quem afirme sem medo de errar que ele tem cadeira certa na casa do povo nas eleições do próximo ano, fortalecendo o grupo politico do governo no qual ele faz parte.