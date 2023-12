Edinho de Moacir: Um Leão Está Solto nas Ruas!

“Um leão está solto nas ruas

Foi descuido do seu domador

Sei que ele está faminto

Não come desde ontem

Preciso encontrar o meu amor”

A música foi uma das tantas que fizeram Roberto Carlos “o rei”. A nostalgia da canção e a necessidade de fuga do Leão que faminto escapou por descuido, parece reluzir o personagem da foto, o ex-vereador Edinho de Moacir, popularmente conhecido no cenário político local por Leão.

De verdade, o Leão nunca foi afeito ao domínio, nunca admitiu a prisão ou gaiola, em que embora sempre estivesse a exposição, sedente e faminto na representação do povo de Guamaré.

O parlamento de Guamaré até hoje não se recuperou da falta do Leão, que exerceu com maestria o legítimo papel de vereador, foi situação e oposição, conhece ambos os lados da moeda e muito bem o caminho das pedras.

Edinho nunca foi um vereador omisso, ao contrário, sempre atuou com ferocidade na casa do povo para elogiar as ações do governo quando era merecido, mas, também, criticar quando necessário, rugindo estridentemente, cobrando e representando o povo que o elegeu.

O filho de Moacir sempre foi um parlamentar diferenciado, como seu saudoso pai. Hoje, Edinho ocupa a Secretaria de Transporte do município, cargo muito pequeno para sua estatura política. Algo que o Leão já parece ter entendido, e o que tem levado a uma espécie de descontentamento, desmotivação e desprestígio.

Edinho esfrega as mãos e conta nos dedos a hora de voltar para o lugar de onde orgulha o povo da sua cidade, a Câmara Municipal. Ele está solto nas ruas e faminto por apoios, visando sua candidatura para vereador às eleições de 2024, conforme já publicado em suas redes sociais e o que não abrirá mão.

É preciso reconhecer que o Leão nunca foi um animal domado, seu rugido sempre incomodou e incomoda, causa espanto diante de alguma injustiça social. Assim, diante de tantas injustiças, se apresenta com fome e precisando do seu verdadeiro amor: representar o povo.

Resta somente esperar, aguardar os movimentos do tabuleiro político até abril de 2024. Mas uma coisa é certa, jamais a selva política foi a mesma sem o rugido do Leão.