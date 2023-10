Edital de concurso público para servidores do TRT/RN é lançado

Com inscrições previstas para iniciar no dia 16 de outubro, o Tribunal Regional do Trabalho da 21º região lançou nesta terça-feira (10) o edital para concurso público. O certame será destinado ao provimento de cargo e formação de cadastro de reserva para cargos do quadro permanente de pessoal da instituição.

Para participar do processo, o candidato deve realizar as inscrições até o dia 8 de novembro pela internet.

De acordo com o edital, o processo seletivo é composto por prova objetiva e discursiva. A aplicação deve acontecer no dia 17 de dezembro, em Natal/RN.

Na área administrativa e judiciária os cargos ofertados são:

Analista Judiciário – Área Administrativa

Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade

Analista Judiciário – Área Judiciária; Analista Judiciário – Área Judiciária, com Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado em Tecnologia da Informação

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado em Medicina

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judiciária

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Segurança do Trabalho

