Educação física nas escolas trás mais saúde e desenvolvimento intelectual dos alunos em Guamaré

Desenvolvida nas unidades de educação infantil de Guamaré, as aulas de educação física contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual dos nossos pequenos. Através do brincar, a criança trabalha as noções de convivência com outras crianças, começa a entender melhor sobre regras e como lidar com situações de grupo.

As aulas de Educação Física ocupam, geralmente, um lugar de preferência entre muitos estudantes. O componente curricular agrada crianças e adolescentes que esperam com entusiasmo o momento de interagir com a turma nas quadras, nas salas e em outros espaços disponíveis da escola. Nessas aulas, o estudante também experimenta, de forma natural e saudável, a associação do conhecimento teórico com a prática.

A Educação Física, componente curricular obrigatório na Educação Básica, faz parte da área de conhecimento relativa às Linguagens e suas tecnologias. Organizada nesse eixo, o seu funcionamento nas escolas deixa de ser apenas direcionado ao desenvolvimento de habilidades esportivas para se tornar algo mais abrangente, com objetivos mais complexos. Ou seja, Educação Física envolve muito mais do que apenas esportes!

Esse componente curricular permite o estudante ampliar seu repertório acerca das práticas corporais, por sua vez são mobilizadas com funções e objetivos específicos, como exercícios físicos, brincadeiras e jogos etc. A partir dessa prática, desenvolve-se a consciência corporal, a coordenação motora, as noções de trabalho em grupo etc., em espaços democráticos e socializantes.

Qual a importância da Educação Física na escola?

A Educação Física nas escolas oferta amplo acesso ao universo cultural, visto que os saberes compartilhados e construídos nas aulas levam os estudantes a experimentarem diferentes formas de expressão que fundamentam contextos e culturas igualmente diversas. Além disso, as práticas corporais, como os esportes, por exemplo, permitem que eles conheçam e constituam, de maneira autônoma, opções saudáveis de lazer, e, consequentemente, promovam noções de cuidado com o corpo e a mente.

O que são práticas corporais?

As práticas corporais envolvem movimentos corporais organizados de acordo com uma lógica própria, em prol da execução de uma atividade. Elas podem ter como finalidade a promoção de lazer, entretenimento e/ou o cuidado com o corpo e a saúde.

No contexto escolar, segundo disposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), são caracterizadas como práticas corporais:

brincadeiras e jogos;

esportes;

ginásticas;

danças;

lutas;

práticas corporais de aventura (ex.: parkour, skate, patins, bike etc.).

Em todas essas práticas, os estudantes ampliam o conhecimento sobre o corpo humano e espacialidade, aprendem sobre os seus limites e as potencialidades físicas, além de compreender melhor a importância das relações sociais e o convívio saudável com os pares, uma vez que nas atividades citadas a capacidade de interagir e trabalhar em equipe são pontos fundamentais.

Benefícios de uma aula de Educação Física

1 Contato com diferentes culturas

As práticas corporais trabalhadas nas aulas de Educação Física promovem a aproximação dos estudantes com diferentes realidades socioculturais.

Todas as modalidades de lutas, esportes, danças, jogos e brincadeiras (dentre outras práticas) surgem em contextos culturais distintos, pois são o resultado de como o corpo cria e significa os seus movimentos nas relações espaço-temporais vividas em sociedade.

Desse modo, surgem expressões que são típicas de determinadas partes do mundo ou de regiões do nosso país. Nas aulas de Educação Física é possível ter dimensão dessa multiplicidade, tanto pela teoria quanto pela prática!

2 Mais saúde, menos ansiedade!

Incentivar que seu filho se engaje nas aulas pode trazer benefícios para a saúde física e também mental, pois a prática de exercícios físicos, conhecidamente, reduz a ansiedade e o estresse.

Na vida cotidiana e escolar, a redução desses sintomas pode ainda abrandar os intensos períodos de estudos, trazendo mais leveza e tranquilidade para o dia a dia.

3 Maior autonomia e autoestima

Conhecer o próprio corpo, seus limites e sua potencialidade, permite que o nosso trânsito pelo mundo seja feito com mais segurança e autonomia.

Nesse quesito, as aulas de Educação Física demonstram ter papel fundamental, pois propiciam aos estudantes atividades que exploram a consciência corporal, postura, respiração etc.

4 Respeito às diferenças

Na Educação Física escolar, grande parte das atividades são desenvolvidas em equipes, sejam elas pouco ou muito numerosas. O contato com o outro, com as habilidades e dificuldades dos parceiros oportuniza aos estudantes que as noções de respeito às diferenças, empatia e senso de trabalho em conjunto sejam concretizadas no plano prático.

5 Maior entendimento das regras e da rotina

Qualquer atividade prática trabalhada nas aulas requer do estudante a capacidade de entender e seguir comandos e regras, visto que esses exercícios não podem ser realizados de modo aleatório.

Aprender a lógica que orienta as atividades e saber responder aos comandos necessários para a sua execução pode trazer ganhos também para a rotina cotidiana.

Além de promover benefícios para a saúde mental e física das crianças e dos adolescentes, a prática de Educação Física na escola é importante para que a formação integral seja uma realidade. E esse é o nosso maior compromisso!

Assecom/PMG