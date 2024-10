ELEIÇÕES 2024: DISQUE-ELEIÇÕES ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DESTA SEGUNDA (30)

Nas Eleições Municipais deste ano, o Disque-Eleições será utilizado pela Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de esclarecer dúvidas do eleitor em relação ao local de votação, regularidade do título eleitoral e como justificar a ausência nas eleições.

O serviço estará disponível ao eleitor por meio do número 0800 084 6464 para chamadas telefônicas ou mensagens de WhatsApp.

O horário de funcionamento da central de atendimento será:

1º Turno:

30/09 a 04/10: das 08h às 14h

05/10: das 08h às 17h

06/10: 06h30 às 17h30

2º Turno:

26/10: das 08h às 14h

27/10: das 06h30 às 17h30

Para mais informações sobre esse e outros canais de atendimento eleitorais, acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN).