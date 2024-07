ELEIÇÕES 2024: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO PODEMOS DE GUAMARÉ

O presidente do Diretório Municipal do Podemos (PODE) de Guamaré, anuncia e publica edital para a realização da convenção partidária para as eleições 2024.

A Convenção será realizada no dia 27 de julho de 2024, com início às 16 horas e término às 20 horas, no Centro de Convenções de Guamaré Vicente de Brito Miranda, encravado a Rua Aratuá, s/n, Centro, Guamaré.

Confira o edital na íntegra aqui:

Eleições 2024 – Edital de Convenção do Podemos – Guamaré