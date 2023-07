Eleições 2024: O cancão vai piar!

A expressão acima serve para ilustrar momentos em que as coisas de hoje em diante no cenário politico de Guamaré, vão arrochar, se afunilar, apertar, se complicar, se decidir, visando as eleições de 2024.

A briga será por uma das onze cadeiras do poder legislativo, e a cadeira do executivo, o poder maior do município.

Em março do próximo ano quando será aberta a janela partidária, já teremos uma ideia de como será essa disputa. Há aqueles que irão fazer sua campanha pés no chão para ganhar, e logo após o resultado final, comemorar a vitória nas ruas da cidade com o povo que o elegeu.

Outros lamentavelmente irão perder e se lamentar pela derrota. Irão talvez procurar culpados pela falta de estratégia e do fracasso nas urnas, isto faz parte do jogo de xadrez em cada eleição.

O cancão é um pássaro inteligente a exemplo do corvo seu parente próximo. Ele utiliza de várias estratégias de sobrevivência no agressivo ambiente da caatinga. Constrói seu ninho em árvores altas com formato de uma tigela grande, e forrada com folhas secas onde cria dois a três filhotes.

Qualquer semelhança da história deste pássaro é uma mera coincidência com o atual cenário politico que se desenha para as eleições do próximo ano. Quando os grupos políticos se articulam para apresentar seus candidatos a vereadores, a prefeito e a vice-prefeito, e entrar em comum acordo nas indicações para iniciar a campanha .

O que podemos adiantar depois de ouvir e ser ouvido por alguns amigos e lideranças politicas, é que haverá apenas dois grupos políticos disputando o palácio Luiz Virgílio de Brito até o momento. E não três como revelam as redes socais e grupos de WhatsApp.

Se caso aparecer um provável terceiro grupo politico para a disputa até as convenções partidárias, será no meu ponto de vista em vão e perda de tempo. Que rufem os tambores e que soem os clarins, as eleições de 2024 tá chegando e os grupos políticos se articulando!