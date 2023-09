Se a eleição fosse hoje; apenas dois grupos políticos disputaria a prefeitura de Guamaré

Faltando pouco mais de um ano para as eleições de prefeito e vereador, onde a população voltará às urnas para decidir o futuro da sua cidade para os próximos quatros anos, o clima está cada vez mais tenso, e quente nos bastidores da politica na terra do ouro negro em Guamaré.

É mera ilusão de quem pensa que a fervura politica só acontece nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. O assunto não é outro entre aliados do governo, e no grupo oposicionista. Em busca de apoio e votos a noite tá virando dia.

Há quem afirme que haverá mudança na escalação de cada time até as convenções. E os primeiros sinais estão no comportamento de alguns. O segundo sinal será na abertura da janela partidária, e por terceiro, nas convenções dos partidos.

De olho, alguns observadores e analistas políticos que conhece a politica partidária do munícipio, apostam que muitas mudanças no cenário político serão inevitáveis não acontecer. “Uns soldados irão sair do exército, enquanto outros irão entrar na tropa na linha de frente”.

Cada decisão não coletiva poderá fortalecer ou não o adversário. É preciso cautela, muita cautela nas decisões, uma jogada errada pode colocar tudo a perder, inclusive o lápis, a borracha e a calculadora .

Sempre com o ouvido no chão, ouvindo e sendo ouvido por alguns políticos, com e sem mandato, já podemos afirmar com muita precisão se as eleições fosse hoje, apenas dois grupos político disputaria a prefeitura, e não três como revela as redes socais.

Que rufem os tambores, e que soem os clarins! As eleições de 2024 para prefeito e vereador tá chegando!