ELEIÇÕES 2026: TONY DECLARA APOIO AO CORONEL BRILHANTE E CORONEL HÉLIO

O comerciante Tony da ‘Casa do Sacolão’, esteve no ultimo final de semana no Festival Gastronômico e Cultural de Martins/RN, acompanhado dos amigos, Coronel Brilhante, que é pré-candidato a Deputado Federal, e do Coronel Hélio, que é pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026.

A festa de Martins já se consolidou como a maior da história, todos os anos a cidade recebe turistas e visitantes. Oportunidades que muitos amigos se reencontram e compartilharam a alegria de viver este momento único na serra.

Entre um cafezinho e outro, a politica em Guamaré esteve na pauta do cardápio, e visando as eleições de 2026, o comerciante Tony do Sacolão, declarou seu apoio aos pré-candidatos à câmara federal e ao senado.

Tony disse que: “Tive a oportunidade e a alegria também de encontrar na serra de Martins, além do Coronel Brilhante e Coronel Hélio, os presidentes da juventude conservadora: @jhonatan_aaquino, @pljpdf.rn, @pljrn e @pljrf.rn, que vêm fazendo um trabalho muito sério em todo o estado do RN. Aproveito esse momento, e declaro meu apoio ao Coronel Brilhante, que é pré-candidato a Deputado Federal, e ao Coronel Hélio que é pré-candidato ao Senador. Esses nomes representam coragem, compromisso e verdade. Guamaré precisa estar conectada com quem defende o povo de verdade”. Declarou.

