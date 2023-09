Eleições Conselho Tutelar 2023

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) través da Comissão Especial Eleitoral realizará no dia 01/10/2023 das 8:00 às 17:00a eleição para a escolha de novos membros do Conselho Tutelar.

Os pontos de votação serão divididos entre Guamaré centro e Baixa do Meio

Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira – Guamaré/Centro

Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva – Baixa do Meio

A população que deseja depositar seu voto em algum candidato deverá portar no dia da votação documento de identificação com foto e título de eleitor (ou e-título).

Ressaltamos que somente os eleitores do município de Guamaré estão aptos a votarem. A votação é opcional e não é necessário justificar.

Assecom/PMG