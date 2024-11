ELEIÇÕES DA OAB/RN SERÃO REALIZADAS NESTA SEGUNDA EM FORMATO ONLINE

Pela primeira vez, a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN) realizará eleições de forma exclusivamente online.

O pleito acontecerá nesta segunda-feira (25), entre 9h e 17h, para definir a direção da Seccional Potiguar e das Subseções para o triênio 2025/2027. Advogados e advogadas inscritos poderão votar por computador, celular ou tablet.

A eleição definirá a chapa que conduzirá a entidade pelos próximos três anos, composta por 45 conselheiros titulares, incluindo os cargos de presidência, vice-presidência, secretária-geral, secretária-geral adjunta e tesoureiro, além de 45 suplentes.

Também serão escolhidos três conselheiros federais titulares e suplentes, além da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do RN (CAARN) e seus suplentes.

Nas Subseções, os advogados votarão nas chapas para diretorias e conselhos subseccionais.