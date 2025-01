ELENILSON DE OLIVEIRA: PREFEITO HÉLIO NOMEIA SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º – Nomear, ELENILSON DE OLIVEIRA FONSECA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretário Adjunto, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Segurança, Desenvolvimento Social e Patrimonial.

Clique aqui: Portaria 112.2025 – ELENILSON DE OLIVEIRA FONSECA

Nomear, BRENO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe da Assessoria Jurídica de Recursos Humanos, lotado (a) no (a) Procuradoria Geral do Município.

Nomear, RAPHAELA RHAYANE PEREIRA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.