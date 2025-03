EM POSIÇÃO DE DESTAQUE NA FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA, DEPUTADA CARLA DICKSON É ELEITA VICE-PRESIDENTE NACIONAL E DIRETORA DO NORDESTE

Na manhã desta quarta-feira (19), foi apresentada a nova diretoria que ficará à frente da Frente Parlamentar Evangélica pelo biênio 2025/2026 no Congresso Nacional. A deputada Federal Carla Dickson (União Brasil-RN) terá dois postos de destaque. Ela foi eleita como vice-presidente e indicada para ser a nova diretora do Nordeste da FPE.

“Essa é mais uma missão dada por Deus que recebo e abraço com o coração cheio de alegria, gratidão e energia. É uma responsabilidade importante estar na mesa diretoria da FPE como vice-presidente nacional e uma honra maior ainda representar meus irmãos evangélicos não só no meu Rio Grande do Norte, mas em todos os Estados do Nordeste”.

A Frente Parlamentar Evangélica é uma das maiores e mais importantes do Congresso Nacional, tem 2019 membros e é presidida pelo deputado federal Gilberto Nascimento. Foi fundada em setembro de 2003 reunindo deputados e senadores de confissão cristã evangélica.

Assessoria/Carla Dickson