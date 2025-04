EMOÇÃO E FÉ MARCAM ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM GUAMARÉ

A tradicional encenação da “Paixão de Cristo”, a maior história de amor contada em Guamaré reuniu na noite desta sexta-feira (18), um grande público no largo de eventos do conjunto Vila Maria. Com quase duas horas de espetáculo no primeiro dia de apresentação, que contou com apoio da prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Turismo.

Com cenário totalmente novo, pessoas de todas as idades puderam ver as cenas marcantes que retratam a comemoração da Páscoa. Além do simbolismo religioso, a iniciativa se consolida como um marco cultural e turístico para o município. O evento contou com estrutura profissional de som, iluminação e organização, o que abrilhantou ainda mais o momento.

Todo trabalho foi elaborado com amor pelos os artistas da própria cidade, coordenada pela diretora de teatro, Maria Santos, mas conhecido por Maria de Pipoqueiro, mais de 30 anos dedicada à cultura do município. A realização do espetáculo envolveu uma grande equipe com quase 200 integrantes que se uniram para dar vida a mais importante história da humanidade, Jesus Cristo, o filho de Deus.

A encenação da Paixão de Cristo mostrou que, quando há fé, união, compromisso, com a arte e a cultura, é possível transformar espaços públicos em verdadeiros palcos de emoção, reflexão e espiritualidade como aconteceu na noite desta sexta-feira santa.

Prestigiaram o evento vereadores, secretários de governo, liderança politicas e religiosa, além da população em geral que lotou o local do evento. Ao final da apresentação todos puderam assistir a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo aos céus, que culminou com uma grande queima de fogos de artifícios.

O evento contou com o apoio de outras secretarias municipais, da Polícia Militar, Guarda Municipal, garantindo segurança e suporte durante toda a programação. Hoje acontece a segunda apresentação na comunidade de Baixa do Meio, em frente ao estádio ‘O Pejezão’, será um momento imperdível.

