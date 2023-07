Empreendedora de Guamaré, Valdiana, é convidada para fazer parte da culinária do “Sertões BRB”

A culinária de Guamaré chamou atenção da equipe do Rally RN 1500 que passou pela cidade no último mês de abril. O espaço de eventos do conjunto Vila Maria, ficou lotado com as carretas das equipes e competidores, um atrativo que parou a terra do ouro negro durante dois dias.

Os competidores puderam competir e conhecer as belezas naturais de Guamaré, uma cidade empreendera e acolhedora. E um desse acolhimento ficou marcado na vida de vários pilotos que visitaram a o restaurante da empreendedora Valdiana Pereira, mas conhecida por Marielle, que fica localizado no conjunto Paulo Bento, próximo ao local da concentração.

Por ela, eles foram recebidos, acolhidos, abraçados, e ficaram encantados com o atendimento, em especial, com sua culinária, ao ponto da cozinheira ser convidada esta semana pela equipe da organização, para fazer parte da culinária em atender os pilotos com seu tempero saboroso, no Rally Sertões BRB que acontece no período de 11 a 19 no próximo mês de agosto.

Este evento acontece anualmente no Brasil, chamado de “Sertões BRB”, este é considerado o maior Rally do mundo e é patrocinado pelo Banco. A competição vai começar em Pernambuco, passará pela Bahia e terminará no Ceará.

A boa noticia pegou a cozinheira de surpresa, “estou muito feliz, sou grata a Deus, e ao reconhecimento da organização do Rally 1500 que irão participar do “Sertões BRB” em três estados diferentes. Que bom que gostaram da minha culinária, levarei na mala minha querida Guamaré, para também dizer aos pernambucanos, baianos, e aos cearenses, que nossa terra é linda e acolhedora”. Concluiu Valdiana.