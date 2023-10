Empresário é assassinado a tiros no centro de Caicó

Na manhã desta segunda-feira (2), um empresário conhecido como Júnior Recife foi assassinado no centro de Caicó, na região Seridó do Rio Grande do Norte. O crime ainda é um mistério e as investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes desse assassinato.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, o homicídio ocorreu na rua Otávio Lamartine, uma das vias mais movimentadas da cidade. Três suspeitos abordaram Júnior Recife, efetuando pelo menos 10 disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a cabeça da vítima. O cenário do crime sugere que se trata de uma execução premeditada.

Após o ocorrido, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e compareceu imediatamente ao local, constatando o óbito do empresário. Os profissionais do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) também estiveram presentes para realizar as primeiras perícias no local, parte essencial do processo de investigação.

Ele era proprietário de uma fazenda onde Emídio Lopes, outro empresário de 33 anos, foi morto em 24 de fevereiro deste ano. A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró, ficará a cargo da investigação do caso.

Blog Ismael Sousa