Enem 2023: Inscrições terminam hoje em meio à maior crise do exame

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam hoje, sexta-feira, dia 16, às 23h59, após um apelo do presidente Lula nesta semana para que os estudantes participem do processo seletivo.

Um estudo recém-publicado de pesquisadores da UFRJ, com o apoio do Instituto Unibanco, mostra que, após leve crescimento de 2013 a 2016, as taxas de inscrição e a participação dos jovens no exame têm caído de maneira continuada, representando a maior crise da história da prova.

Essa queda atingiu justamente o público-alvo do Enem: os alunos mais vulneráveis.

“Desde 2017 já era sentida uma diminuição na presença dos estudantes mais pobres no exame. Isso aconteceu por diversos fatores, incluindo o estabelecimento de regras muito rígidas para isenção de taxa de inscrição, que dificultaram o acesso dos estudantes ao exame”, diz Ricardo Henriques, superintendente-executivo do Instituto Unibanco, um dos responsáveis pela pesquisa.

