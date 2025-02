ENQUANTO A POPULAÇÃO AGONIZA, PREFEITO HÉLIO CONTRATA BANDA PARA O CARNAVAL POR R$ 250 MIL REAIS

Se a Operação Mascará Negra, ocorrida em 9/4/2013, levou parte do secretariado de Guamaré a prisão. Passados cerca de 11 anos, o que sobrou foi um rastro de impunidade e a triste lição negativa que a justiça, infelizmente, não fez justiça.

A midiática Operação Nacional contra a Corrupção deflagrada pelo Ministério Público em parceria com diversos órgãos, com registro de prisões, busca e apreensão, bloqueio de bens e de afastamento das funções públicas em pelo menos 12 Estados, apontou inicialmente para um suposto desvio de verbas públicas que ultrapassaria R$ 1,1 bilhão. O que, ao final, ficou representado em números frios, não dando em nada, absolutamente nada.

Então, se a impunidade foi liberada, competiria ao gestor minimamente responsável verificar a capacidade financeira do município em suportar os excessivos gastos que o carnaval proporciona, colocando na balança as prioridades. Assim, é evidente que os serviços essenciais não são prioridades, que a precariedade que assola a rede pública de saúde do município pode ficar para segundo plano, que os salários de médicos atrasados, cooperados, colaboradores da Unissau e da Promove são meros detalhes.

Nesse contexto, fica claro que a escolha do prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (PSDB), é implementar as experiências do Império Romano, fazendo valer a política do pão e circo, entregando a população muita distração na contratação de artistas nacionais para o Carnaval de 2025.

A primeira banda contratada pela Prefeitura de Guamaré foi conhecida por meio da publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (05). Trata-se, da BANDA CHEIRO DE AMOR, pelo custo de 250 mil reais:

O governo municipal anda barateado, zonzo e sem objetividade, aparenta desinteressado em ajustar a casa, em pagar aos servidores e serviços prestados, não tem sensibilidade com os pais que não conseguem levar os alimentos a mesa de sua família.

A escalação da equipe de governo que já não deu certo é comentada nos quatro cantos da cidade, o que parece não ser sentido pelo Prefeito municipal, que com ideias ultrapassas e desprovido de visão futurística patina sem ofertar o mínimo a população. Nenhuma surpresa, para quem planeja com o ex-Prefeito Arthur Henrique e governa como o ex-prefeito Dedé Câmara.

Enquanto o dinheiro público começa a ser “derramado” na festa carnavalesca e nas barbas dos órgãos fiscalizadores, talvez só resta a população se fantasiar de Pierrot, aquele palhaço triste, na Commedia dell’Arte vivia um amor platônico por Colombina, não tendo coragem de se declarar, guardava flores e escrevia cartas e não as enviava.

Assim, é o povo de Guamaré, com lágrimas no rosto, com um prato vazio e um bilhete na mão com a frase escrita: SOCORRO.

NOTA DO BLOG

O blog vai acompanhar cada despesa, cada centavo de recursos públicos destinados ao carnaval, inclusive aqueles “particulares” do afamado bloco Segue o Líder, uma reunião de servidores públicos e adoradores do Prefeito Hélio.

A expectativa é para cobertura do bloco que ninguém compra a camiseta, que distribuiu gratuitamente bebida alcoólicas e que terá, segundo comentários informais, a Banda Grafith no pranchão, com cachê estimado em 200 mil reais.

Assim, com a máscara negra no chão, levantemos a purpurina, a pluma e a espuma, a goma e o mel, sem adoecer ou passar mal, sem dinheiro no bolso e com o bucho vazio, esperando mais uma pancada que certamente será seca.