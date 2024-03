ENTRELINHAS: A IMPORTÂNCIA DE OUVIR A VOZ DO POVO!

Quando a voz do povo silenciar, certamente haverá pessoas mal intencionadas e sem escrúpulos comemorando, a voz do povo não pode ser calada, pois é a melhor vigilância dos governantes. Já dizia Fabrício Roberto Veiga: “A voz do povo é a voz de Deus e essa frase quem escreveu não fui eu. mais quem disse estava certo. O povo calado não tem voz, e povo sem voz está batendo palma para o diabo…”

O blog sempre se apresentou como uma ferramenta a contribuir com a sociedade. Nossa missão, visão e valores são pilares fundamentais a servir àqueles que esperam conteúdos ricos e informativos. Assim, considerando a falta de esperança e expectativa do povo nos Poderes Executivo e Legislativo e, principalmente propositado em informar e servir de base a formação no juízo reflexivo e crítico, resolvemos priorizar além das nossas matérias diárias, conteúdos remetidos pela população fruto de seus reclamos e inquietações.

A semelhança do apresentado pelo nosso canal dias atrás, em matéria que expunha a quadra de abandono administrativo com o saneamento básico do município. E, diante das várias denúncias encaminhadas pela população, resolvemos trazê-las a público com o exclusivo propósito de atender seus anseios.

Antes, porém, reforçamos nosso compromisso público do anonimato, preservando o sigilo da fonte, principalmente daqueles que não queiram se expor. O sigilo da fonte jornalista é algo que conhecemos e fomentamos, além de ser uma garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XIV da Constituição Federal. Assim, qualquer popular poderá enviar as nossas redes sociais informações, críticas e denúncias que trataremos de dar a devida publicidade, guardando sua identidade caso represente seu interesse.

SANEAMENTO BÁSICO

Em matéria intitulada “DINHEIRO BOM É DINHEIRO PÚBLICO: FARRA COM DIÁRIAS E PASSAGENS NA CÂMARA DE GUAMARÉ ULTRAPASSOU R$ 200 MIL EM 2023”, o seguidor: alexandre_moreno 40, apontou que o dinheiro das diárias poderia ser revertido para solucionar problemáticas do município. Instante em que denunciou o esgoto a céu aberto na rua Noé Nunes da Silveira, no centro da cidade, o qual é despejado em “metros cúbicos de m3rda” no Rio Miassaba:

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM PEDEM SOCORRO

A área de saúde é que tem mais sentido o abandono administrativo, sendo comum o recebimento de profissionais totalmente desprezados pela gestão municipal. A retida de direitos, as críticas ao modelo de contratação que surrupia direitos, o atraso de salários e a falta de repasse tem produzido sofrimento a categoria tão importante e tida anteriormente como patrimônio municipal.

Assim, profissionais de enfermagem enviaram para nosso direct informações que relatam 3 (três) meses de atraso de salários, além da falta de repasse do piso de enfermagem em 2 (dois) meses.

Outro leitor destacou igualmente salários atrasados e abaixo do piso e desconto na folha de R$ 400,00, o que considera: “um verdadeiro roubo a olho nú”:

SALA DE AULA COM AR CONDICIONADO QUEBRADO

O desprezo administrativo não perdoa nem as crianças, com ar condicionado da sala de aula quebrado por 2 (duas) semanas e sem solução das autoridades, uma mãe de aluno está levando um ventilador para sala, para permitir que os pequenos possam estudar. Um absurdo:

NOTA DO BLOG

Quando um politico eleito pelo o povo se distancia do povo, ele acaba indo em direção ao abismo da revolta popular, do descrédito popular, e é um caminho praticamente sem volta.

Quem não sabe ouvir o povo, olhar no olho, aceitar as críticas, que certamente emanarão desse povo, está fadado ao fracasso.

A população quer que seu representante olhe no seu olho, quer sua atenção, e ter certeza de que estão sendo realmente ouvidas suas reivindicações.

Fica a dica!