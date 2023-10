Equipe gerencial da 3R Petroleum visita o Centro Tecnológico de Guamaré (CTG)

Na última quarta-feira (11), o Centro Tecnológico de Guamaré (CTG) teve a honra de receber a equipe gerencial da 3R Petroleum, para conhecer o ‘Programa Conquiste’.

Foi um momento de troca de experiências e aprendizado, onde pudemos apresentar nosso trabalho e os resultados alcançados.

A visita se trata do início de uma relação de parceria entre a @prefeituraguamare e a 3R Petroleum, que visa em um futuro bem próximo absorver a mão de obra qualificada pelo Projeto.

Durante a visita as unidades móveis e em fala aos alunos, a equipe gerencial elogiou a Prefeitura pela estrutura, e pelo suporte dado ao Projeto Conquiste. Além do mais trouxe uma mensagem de ânimo e expectativa para os futuros formados.

Segundo o secretário de indústria e comércio, Rafael Olegário, ele disse que: “temos a plena certeza de que estamos criando um caminho de confiança para o futuro de Guamaré. Agradecemos a 3R Petroleum por sua parceria e confiança em nosso trabalho, agradeço ao Prefeito @arthurhfteixeira pela oportunidade de conduzir a SMUICEPE e de dar total autonomia para que o projeto esteja sendo executado, agradeço também a toda equipe do @senairn que realiza o trabalho com muito êxito, agradeço também a toda equipe do CTG na pessoa de @josivandantas e a equipe do CID na pessoa de @franciveramorais.Juntos estamos construindo um futuro mais forte!”. Comentou.

