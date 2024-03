ERICK DE BARRETO DEIXA GRUPO LIDERADO POR HÉLIO: “ME FALTOU CONSIDERAÇÃO E RESPEITO”.

O coordenador esportivo Erick de Barreto, que prestava seus serviços à Prefeitura Municipal de Guamaré, através da Secretaria de Esportes, deixa o grupo politico liderado por Hélio, e entrega o cargo que ocupava na prefeitura após 14 anos. Sua decisão foi publicada nas suas redes sociais nesta quarta-feira (13), em sua página no instagram.

Em busca de saber a real razão e os motivos dele ter saído do governo, o blog procurou Erick, ele disse sem arrodeio que a falta de apoio, de respeito, consideração, reconhecimento e justiça, pesaram em sua decisão, “saio do grupo politico liderado por Hélio com a sensação do dever cumprido, com a consciência tranquila que dei o melhor de mim”. Comentou.

Disse ainda que “minha avó me ensinou a sempre fazer o bem sem olhar a quem, e assim fiz durante toda minha vida, meus pais são meu exemplo, que sempre desejamos o bem ao próximo, já perdemos muito para que outros ganhassem, evitamos guerra para que a paz prevalecesse, recunhamos para que outros avançassem, mas nunca usei de golpe baixo para prejudicar ninguém”. Finalizou.

O servidor público alega que não é de hoje que sua família vem sendo penalizada com injustiça, negando direitos e respeito. Como coordenador de esportes, de um projeto que abriga 100 crianças de 9 à 16 anos, ele afirma que nos últimos meses vinha sendo conduzido por amor, no peito e na raça, mas sem o apoio necessário, só Deus sabe as dificuldades encontradas para realizar seu trabalho.

As idas e vinda em busca de apoio e transporte para levar os alunos para as competições foram negadas, a alegação era que não tinha veículos, e sempre eu tinha que se virar. “Não tiveram comigo consideração e respeito, razão que deixei a base do prefeito Arthur que é liderada por Hélio de Mundinho”. Disse.

Erick é filho da suplente de vereadora Ricardinha (MDB), que é esposa de Barreto, que ocupa o cargo de secretário adjunto na Secretaria Municipal de Planejamento. A decisão do servidor talvez não tenha tanta importância como muitos acham, mas no jogo do tabuleiro, a falta de uma peça faz grande diferença para qualquer jogador.