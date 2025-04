ESCÂNDALO DO INSS: O PT É UM PARASITA QUE VIVE DA MISÉRIA E DA CORRUPÇÃO

Por: Ismael Sousa

A bomba que explodiu hoje no INSS, com o afastamento do presidente Alessandro Stefanutto por suspeita de fraude e desvios milionários, desmonta de vez a narrativa hipócrita de que a Reforma da Previdência, aprovada em 2019 no Governo Jair Bolsonaro, foi um ataque aos pobres. Ataque, na verdade, é o que o PT faz há décadas. Um partido parasita que vive da miséria do trabalhador e se alimenta da corrupção que assola justamente os mais vulneráveis.

Enquanto acusavam a reforma de “tirar direitos dos aposentados”, montavam dentro do próprio governo Lula uma máquina para roubar o dinheiro desses mesmos aposentados. O escândalo é tão escancarado quanto revoltante. E como se não bastasse, agora cogitam fixar uma idade mínima de 78 anos para aposentadoria. Isso não é só imoral — é criminoso.

O brasileiro vai morrer trabalhando, financiando com suor uma estrutura podre, onde os verdadeiros privilegiados são os ladrões de terno, e não o povo. Essa é a herança do PT. Um sistema falido, saqueado de dentro, onde o pobre sustenta o luxo dos que dizem governar por ele.

