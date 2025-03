ESCÂNDALO: LICITAÇÃO PARA ALUGUEL DE CARROS VIRA “MAMATA” PARA PREFEITOS NO SERIDÓ

O Ministério Público precisa investigar com rigor as licitações para a aquisição de carros de aluguel destinados aos gabinetes dos prefeitos na região do Seridó. Esses contratos continuam sendo um verdadeiro “mapa da mina” para alguns gestores, que utilizam esquemas duvidosos para se beneficiar dos recursos públicos.

Há indícios de prefeitos fazendo “mamata” e até utilizando “laranjas” para encobrir irregularidades. O esquema funciona como uma via de mão dupla: dinheiro público indo e voltando para beneficiar grupos políticos. O que era apenas suspeita está se tornando um grande escândalo, exigindo ação imediata das autoridades competentes.

Robinson Pires