Escola Benvinda Nunes Teixeira se consagra vice-campeã dos JERNS

Pela primeira vez Guamaré domina o pódio das campeãs geral dos JERNS na Regional, e a Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira, se consagra vice-campeão, participando nas seguintes modalidades: Atletismos, Futebol de Campo, Futebol Society, Futsal Masculino e Feminino em todas as categorias.

Os alunos desportistas se destacaram como: Wrestling, xadrez campeão geral no feminino e masculino, onde o atleta Raul Adelino, “mestre nacional” foi o único atleta ouro do município reconhecido do estado. Ao todo foram 24 provas com 129 inscritos e 120 atletas.