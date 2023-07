Escola de Arte e Cultura de Guamaré – ProArte está com inscrições abertas

A Escola de Arte e Cultura de Guamaré – ProArte está com matrículas abertas para todas as oficinas nas unidades Centro e Baixa do Meio. O Proarte oferece hoje doze modalidades: violão, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, instrumento de sopro e violino, teatro, ballet e dança popular.

Ao todo, são 200 alunos matriculados e 15 professores fazem parte da equipe técnica da escola, sendo oito professores de nível superior e sete oficineiros. No ano passado, na atual gestão do prefeito Arthur Teixeira, levou o ProArte para as todas escolas da zona rural, beneficiando muitas crianças e adolescentes.

As aulas acontecem de segunda à sexta nos turnos manhã e tarde nas duas unidades, os dias das aulas variam de acordo com a modalidade. Todos os cursos serão ministrados presencialmente, no contra turno escolar.

Podem participar das oficinas crianças a partir de 4 anos de idade que estejam matriculadas na rede de ensino. As vagas são limitadas e para concorrer, basta comparecer até uma das unidades do ProArte e levar os seguintes para inscrição: identidade, CPF, Comprovante de Residência, Certidão de Nascimento, 1 foto 3×4 e declaração escolar.

Assecom/PMG