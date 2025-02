ESPANTOSO! PREFEITO HÉLIO GASTA 47 MIL REAIS EM BANHEIROS QUÍMICOS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS SEM JUSTIFICATIVA CLARA

Em um cenário onde a transparência e a responsabilidade deveriam ser prioridades, o Prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, parece ter encontrado uma solução inusitada para um problema que ninguém sabia que existia. A contratação de R$ 47 mil em banheiros químicos para atender várias secretarias municipais levanta mais perguntas do que respostas.

Talvez as secretarias municipais estejam enfrentando uma crise estrutural sem precedentes, afinal, a prefeitura tem o hábito de contratar mais do que realmente precisa. Mas, será que essa contratação é realmente necessária? Ou seria apenas mais uma manobra para desviar a atenção dos verdadeiros problemas enfrentados pela população?

A empresa JUSSIER VIEIRA DE MELO, especializada na prestação de serviços de locação de banheiros químicos móveis, foi contratada por dispensa de licitação. Uma contratação que, para os moradores de Guamaré, parece suspeita e sem justificativa plausível. Afinal, todas as secretarias já possuem banheiros, e não há eventos no município desde a festa de São Sebastião. Estamos entrando no terceiro mês do ano e o calendário de eventos parece ter sido rasgado.

Imagino que o objetivo da contratação deva ser para diminuir o impacto ambiental no município, especialmente considerando a precariedade no funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e dos esgotos a céu aberto em Guamaré. Mas, e o dinheiro do empréstimo para o saneamento básico? Não sei, não vi e nem ouvi!

Enquanto isso, a população continua a enfrentar os verdadeiros problemas do dia a dia, como a falta de saneamento básico e a transparência nas ações da administração pública. Será que a contratação de banheiros químicos é realmente a prioridade que Guamaré precisa?

Clique aqui: Contratação Banheiros Quimicos