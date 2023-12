Esporte de Guamaré termina ano no pódio com medalhas de ouro, prata e bronze no Taekwondo

Equipe de Taekwondo de Guamaré participou do Oeste Open de Taekwondo, que foi realizado no ultimo sábado (02), na cidade de Grossos. O evento contou com a participação de 215 atletas presente do Rio grande do Norte e do estado do Ceará.

O projeto Formando, através do time AGT-GUAMARÉ, e CT_Edilson_Bernardo_agt, representaram o município, contou com a participação de 9 atletas e conquistando 8 medalhas sendo:

Três medalhas de outo: Brenda Aysha – cadete – Jhuan Carlos – cadete – Josenildo Alves – adulto

Quatro medalhas de prata: Davi Douglas – infantil – Iriany kayra – infantil – Maria Vitória – Cadete – Felipe Guimarães juvenil

Uma medalha de bronze: Adriana Silva – adulta – Participação de Edilson Bernardo adulto 68kg

Segundo o Técnico e Treinador Doriedson Galdino “O esporte de Guamaré encerra o ano revelando novos talentos na modalidade de Taekwondo, conquistando durante este ano que se finda cerca de mais de 80 medalhas para o esporte Guamareense”. Comentou.

