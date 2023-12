Esportes: Fernando Diniz foi o maior erro da CBF em 2023

Por Miguel Boente – Comentarista Esportivo

A seleção brasileira de futebol teve um dos anos mais vexatórios da sua história. Perdemos mais do que ganhamos na presente temporada! Tabus como nunca ter perdido jogos eliminatórios em casa ou pontos pra Venezuela foram trucidados na “era” Fernando Diniz.

Mas de quem é a culpa? Fernando Diniz foi contratado pela CBF para comandar nossa seleção, e o primeiro erro foi o mesmo seguir ligado ao Fluminense. Sempre discutimos questões como conflitos de interesse, afinal, se Diniz não convocasse jogadores do tricolor seria por medo de mídia e torcida? E se convocasse, seria para atender os desejos do seu elenco “doméstico” a verdade é que tudo deu errado em 2023 para seleção brasileira. A começar pelo início de caminhada e as derrotas nos amistosos pós copa do mundo contra Marrocos e Senegal “aquela época a seleção ainda foi comandada pelo técnico da seleção sub 20 Ramon Menezes.”

Muitos torcedores pediam “até exigiam” uma oportunidade a Fernando Diniz na seleção, muitos com o argumento “se ele faz o que faz nos clubes, imagine podendo convocar os melhores em cada posição!?” Pois é, olhando por essa ótica, parecia uma tarefa simples, porém cabe uma pergunta. Na sua opinião torcedor, Diniz convocou os melhores em cada posição para os jogos em que esteve à frente da seleção? Em minha opinião, não!

Quais os motivos que levaram a isso, sabe-se lá! Contusões? Alguns casos sim, mas a discrepância entre quem era convocado como substituto não fazia sentido! Durante muito tempo se questionou se é realmente o técnico quem convoca a seleção ou se são interesses comerciais, quem somos nós para questionar, mas podemos questionar sim as escolhas técnicas “jogadores” de Diniz, e também táticas.

Ficou muito claro que o técnico tricolor ainda precisa amadurecer bastante sua visão sobre futebol fora do Brasil e das Américas. O seu time, Fluminense, foi campeão da Libertadores “jogando muita bola” mas não se comportou taticamente bem contra o City de Pep Guardiola, o que nos remete também aos jogos que vimos nas eliminatórias da copa do mundo.

Um time muitas vezes perdido, sem encaixe “claro que devemos levar em consideração que a seleção se reúne uma vez por mês, passa dez dias juntos, jogam duas partidas e voltam para os clubes, porém, justamente por isso não se deveria tentar implementar algo menos sofisticado?”

Em minha opinião a culpa do fracasso da seleção não é apenas do Fernando Diniz, mas de um todo, passando pela desorganizada CBF até os jogadores que quando vem atuar com a camisa da seleção claramente não fazem 30% do que fazem nos clubes.

Precisa mudar muita coisa para 2024, ano que vem tem Copa América nos Estados Unidos. Seria importante a seleção já ter seu comandante definitivo, para poder aproveitar esses 30 dias de competição para dar uma cara a nossa seleção, pois do jeito que está. Esqueçam o hexa em 2026!!