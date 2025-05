ESTÃO TENTANDO ABAFAR O ESCÂNDALO DO ROUBO DOS APOSENTADOS

Enquanto a pauta do dia é preenchida com o besteirol de sempre, joguinhos do “Tigrinho”, o teatro da presidência da CBF, boneca “bebê reborn” e até tentativas da narrativa de golpe, o que pode ser o maior escândalo de corrupção da história do Brasil vai sendo varrido para debaixo do tapete. A farra com o dinheiro dos aposentados do INSS é criminosa, imoral e revoltante. Estamos falando de bilhões desviados de quem já vive com nada.

A grande mídia percebeu que é melhor não cutucar a caixa-preta desse esquema. Mas é justamente aí que a sociedade precisa agir. Pressione os parlamentares do seu estado a apoiarem a CPMI. É a única via para escancarar os bastidores dessa máfia e mandar para trás das grades os bandidos engravatados que surrupiaram o dinheiro dos mais pobres.

No Rio Grande do Norte, a pressão popular funcionou. A bancada foi empurrada contra a parede e assinou — com exceção, claro, dos entulhos petistas, que seguem fiéis ao chefe do regime. O povo precisa gritar mais alto que o noticiário fabricado. O rombo do INSS não pode cair no esquecimento.

Esse escândalo não pode acabar em pizza.

