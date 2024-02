ESTAREI NAS RUAS, SEM MEDO E AO LADO DO POVO!

O ex-prefeito Adriano Diógenes soltou dura nota contra matéria veiculada em portal de notícia quanto à existência de supostas irregularidades apontas em processo no Tribunal de Contas do Estado.

Além apresentar razões que afastam a compreensão noticiada, criticou “aqueles que tem única atividade e remuneração os recursos públicos, o assalto de sonhos e o fomento de uma legião de pedintes e humilhados.”

Veja a nota:

NOTA À IMPRENSA – RESPOSTA AO DIÁRIO DO RN

O direito de resposta é uma faculdade exercida pelo afetado diante da informação inexata ou abusiva de retificar ou contestar, pelo mesmo meio, aquilo que foi dito pela metade. De tal modo, valendo-se da mesma modalidade de integração de informação e de esclarecimento de seu conteúdo, resolvemos trazer a outra metade, porém, a metade verdadeira sobre os fatos.

A notícia que circulada por esse panfleto, destaca apreciação pelo Tribunal de Contas referentes as contas de governo, aquelas que são anuais e que repercutem os resultados gerais do exercício financeiro, dando ênfase as contas dos exercícios de 2018, 2019 e 2020 do Município de Guamaré.

Assim, pormenorizadamente, cumpre destacar:

1) quanto as contas de governo do exercício de 2018, com parecer de reprovação pelo Ministério Público de Contas, destaque-se, que o gestor do período em referência é o ex-prefeito Hélio Willamy Miranda Fonseca.

Rememoremos a história que toda Guamaré conhece. Em 2018, o TSE entendeu que o então candidato Hélio Willamy buscava se perpetuar no poder, instante em que feriu de morte princípio republicano que impede o terceiro mandato consecutivo e cassou seu registro de candidatura. Lembremos também, que durante quase todo aquele ano, por força de decisão judicial, o ex-prefeito se manteve a frente do Poder Executivo, notadamente no período de 1/1/2018 a 25/10/2018. Por conseguinte, com o afastamento definitivo, a Chefia do Executivo foi exercida pelo substituto legal (Presidente da Câmara). Adiante, com a realização da Eleição Suplementar, o candidato vitorioso Adriano Diógenes tomou posse em 18/12/2018. Ou seja, atuando a frente da administração pública por singelos 13 (treze) dias, sem, contudo, tenha praticado atos tidos irregulares pela Corte de Contas, cuja responsabilidade é exclusiva e intransmissível do ex-prefeito Hélio Willamy.

Tanto é fato, que no processo destacado na matéria, sequer o ex-Prefeito Adriano havia sido citado para o exercício da defesa, condição reconhecida posteriormente pelo Relator Conselheiro, que chamou o feito a ordem, instante em que fora apontado o real responsável pelas contas tidas irregularidades. Repita-se: Hélio Willamy Miranda da Fonseca;

2) quanto as contas dos exercícios 2019 e 2020, os achados pelo Tribunal de Contas provém de inconsistências já reconhecidas pela empresa ÁGILI SOFTWARE BRASIL LTDA, que encontrou em sua base de dados erros de consistência, fato reconhecido por meio da declaração prestada em 27 de março de 2023, conforme acostado.

Por conseguinte, as correções de estilo foram encaminhadas a Corte de Contas, o que, naturalmente, redundará na demonstração de inexistência de qualquer irregularidade em razão da coisa pública.

Assim, não existe qualquer mácula ou risco como arvorado e desejados por alguns, sendo a matéria veiculada além de oportunista, má dirigida em razão da realidade de momento. Todavia, não me custa esclarecer a verdade dos fatos, pois toda Guamaré reconhece a lisura da minha gestão à frente da coisa pública, exercida com dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência aos princípios morais que são os primados maiores que me norteiam, seja no exercício do cargo ou função que ocupei, ou fora dele.

Como dito, a notícia é intempestiva, não mais reflete atualidade e surge em razão do que as ruas, as esquinas, os amigos, as famílias tem externado: o medo de algumas pessoas a minha submissão as urnas, principalmente aqueles que tem como profissão e remuneração os recursos públicos, o assalto de sonhos e o fomento de uma legião de pedintes e humilhados.

Quero deixar uma certeza aos que temem a disputa: Adriano estará nas ruas. E um conselho, não deixe o medo assumir o controle da sua vida, não deixe o comportamento irracional, a ansiedade conduzir a perdição, já basta o atraso e o sofrimento do povo. Vamos ao embate de ideia, vamos a praça pública, vamos mostrar e comparar os serviços; vamos mostrar e comparar as ações que geraram emprego e renda; vamos mostrar e coparar o que foi feito pela agricultura familiar; vamos mostrar e comparar o que foi feito pela saúde. Vamos discutir projetos, propostas e apresentar as resoluções, em seguida, deixe-mos o povo decidir.

Finalizo, dizendo que o medo do fracasso já é suficiente para lhe tornar um derrotado. Assim, faça como eu, que enfrento meu medo com ação, compromisso e respeito ao povo.

Francisco Adriano Holanda Diógenes