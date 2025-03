EX-PREFEITA E OUTRAS OITO PESSOAS SÃO CONDENADAS POR DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO EM SANTANA DO MATOS

A ex-prefeita de Santana do Matos, Lardjane Ciríaco, foi condenada a 12 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Ela chefiou o Poder Executivo do município da Região Central do Rio Grande do Norte entre os anos de 2013 e 2016, e foi acusada pelo Ministério Público de liderar um grupo criminoso que desviou recursos da prefeitura durante seu mandato.

De acordo com as investigações, a ex-prefeita, junto com servidores municipais, incluindo a ex-secretária de Planejamento, o ex-controlador do município e o ex-coordenador de Transportes, enviava automóveis da frota municipal para conserto em uma empresa que chegava a cobrar 40% acima do preço de mercado. Segundo a denúncia, uma parte desse valor superfaturado era devolvido ao grupo que realizava o esquema.

O proprietário da empresa, a esposa dele e os servidores municipais envolvidos também foram condenados a 12 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Mais três pessoas que tiveram participação no esquema receberam penas de 5 anos de prisão em regime semiaberto. A sentença ainda incluiu a suspensão dos direitos políticos.

Com informações do G1RN