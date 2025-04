EX-PREFEITO BABÁ E ATUAL PREFEITO GÁ, ESCOLHEM CARLA DICKSON COMO MADRINHA DA 1ª ESCOLA CÍVICO-MILITAR DE SÃO TOMÉ

A deputada federal Carla Dickson (União Brasil-RN) foi homenageada na cidade de São Tomé nesta segunda-feira (7). Ela recebeu uma comenda e o título de madrinha da nova Escola Cívico-Militar do município. A parlamentar foi convidada pelo prefeito Gá e pelo ex-prefeito Babá (atual presidente da Federação dos Municípios do RN) para a cerimônia do primeiro dia de aula na unidade e assumiu o compromisso de encaminhar recursos que viabilizem a manutenção e fortalecimento do projeto pedagógico da escola.

“A educação é a base de uma sociedade mais justa e preparada para o futuro. Estou muito honrada de ter sido escolhida madrinha desta escola e diante dessa responsabilidade, eu assumo o compromisso de contribuir ativamente para que esse modelo de ensino traga resultados positivos para nossos jovens. Enquanto mandato eu tiver o povo de São Tomé pode contar comigo” afirmou a deputada

O convite conjunto do atual e do ex-gestor de São Tomé, se deu como forma de agradecimento pelo envio de uma emenda no valor de R$ 500 mil ainda no mandato anterior da deputada. Os recursos foram utilizados na construção do novo Terminal Rodoviário da cidade.

“Quero agradecer à deputada Carla Dickson por essa parceria, em meu nome e em nome do ex-prefeito Babá. Eu era justamente o vice-prefeito dele na época que fomos contemplados com essa emenda e agora temos o prazer de recebê-la pra visitar essa obra pronta que ficou magnífica. Muito obrigado deputada, eu sei que São Tomé sempre contará com sua parceria” ressaltou o prefeito Gá.

A presença da deputada reforça sua atuação junto aos municípios e seu compromisso com o Rio Grande do Norte como um todo. Além de verificar in-loco a aplicação dos recursos enviados, ela pôde conferir outras demandas da cidade e se mobilizar para atender as necessidades da população.

“Além dos recursos já enviados para a rodoviária e dos que vou enviar para o custeio da escola Cívico-Militar, assumo também o compromisso com o Centro de Referência para Famílias Atípicas que será instalado em São Tomé e vai beneficiar mais três municípios da região”, reforçou Carla.

Assessoria/Carla Dickson

