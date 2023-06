Ex-prefeito de Assú, José Maria Medeiros, morre aos 75 anos

Morreu o ex-prefeito da cidade de Assú, José Maria de Medeiros, aos 75 anos. Ele lutava pela vida há algum tempo e seu estado de saúde piorou ao sofrer um AVC e um infarto.

Zé Maria ficou bastante abalado com a morte de um filho, conhecido como “Cabeça”, em acidente de trânsito no estado do Ceará.

“Zebrinha”, como era conhecido no meio político, governou a cidade de Assú por dois mandatos entre os anos de 1989 a 1992 e 1997 a 2000. Também presidiu a Cerval.

O ex-prefeito era pai da vereadora Karielle Medeiros e primo do prefeito Gustavo Soares e do deputado estadual George Soares.

O velório acontece na Câmara Municipal de Assú e o sepultado está marcado para as 16h no Cemitério São Vicente de Paula.